Fogo consome casa e deixa doentes de esquizofrenia desalojados

Catarina Silva Hoje às 08:56, atualizado às 09:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas, duas delas doentes de esquizofrenia, ficaram desalojadas depois de, esta sexta-feira, um incêndio ter consumido uma habitação, em Cucujães, Oliveira de Azeméis.

O alerta foi dado cerca das seis horas desta madrugada.

"Quando chegámos, a casa estava totalmente tomada pelas chamas. A destruição total! Mas ainda não conseguimos perceber como começou", descreveu ao JN Paulo Vitória, Comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis.

As vítimas do incêndio são dois casais. Um deles vai ficar com o filho que, segundo apurou o JN, pediu ajuda para alojar os dois tios, doentes esquizofrénicos, por não ter mais espaço em casa.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Pelas 8.45 horas, a corporação ainda estava no local a combater o fogo.