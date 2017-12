Hoje às 17:12, atualizado às 18:41 Facebook

O funcionário de uma pedreira, em Fajões, Oliveira de Azeméis, caiu dentro de uma betoneira da empresa, ao início da tarde desta terça-feira, pelas 14.50 horas, e morreu.

Os bombeiros de Fajões estão no local, com três meios e nove elementos, uma equipa de salvamento de grande ângulo e uma de desencarceramento, com apoio da SIV de Arouca.

Segundo Ricardo Guerra, comandante dos bombeiros de Fajões, revelou que a vítima tem cerca de 30 anos. A chuva está a dificultar os trabalhos.