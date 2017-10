Incêndio consome casa e deixa idosos desalojados

Salomão Rodrigues Hoje às 16:42, atualizado às 16:53 Facebook

Um casal de idosos ficou desalojado em consequência de um incêndio na habitação onde residiam, em Cucujães, Oliveira de Azeméis.

O incêndio deflagrou cerca das 14 horas. "Poderá ter começado numa lareira que existe numa espécie de cozinha exterior e propagou-se a toda a casa", explicou, ao JN, Paulo Vitória, comandante dos bombeiros de Oliveira de Azeméis.

Fernando e Alice, de 79 e 80 anos, respetivamente, foram surpreendidos com a rapidez das chamas.

O idoso ainda tentou apagar as chamas com os pés e sofreu por isso queimaduras. "Estava junto à entrada de casa e não queria sair. Tive que o arrastar à força para o tirar dali", contou Diogo Pinto, o jovem de 20 anos que se encontrava a escassos metros de distância, num café, mas que depois de alertado por um telefonema de um familiar ainda se deslocou a tempo de retirar Fernando do local.

"Foi tudo muito rápido, mas ele é que não podia ficar ali", explicou.

Com a chegada dos bombeiros, Fernando e Alice foram assistidos e depois transportados para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Cucujães, Simão Godinho, o casal, que recebia já assistência domiciliária da Rede Local de Inserção Social (RELIS) deverá, agora, ficar ao cuidado da mesma instituição para que lhe seja atribuído um local temporário de residência.

Estiveram no local os bombeiros de Oliveira de Azeméis com 20 homens e oito viaturas assim como a GNR de Cucujães.