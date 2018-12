Jovem agredido em escola de Oliveira de Azeméis sai do coma

Salomão Rodrigues Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

André Martins, o jovem de 17 anos que foi agredido por um colega da mesma idade junto à Escola EB 2,3 de Cucujães, Oliveira de Azeméis, saiu do coma em que se encontrava há cerca de 15 dias.

O jovem, que se encontra nos cuidados intensivos do Hospital Santos Silva, em Gaia, continua com prognostico reservado, mas saiu do coma tendo aberto os olhos e efetuado alguns movimentos de dedos e perna.

Contudo, ainda é cedo para saber se sofreu algum tipo de sequela mais grave.

Contactados pelo JN, os pais de André Martins, que acabavam de efetuar mais uma das deslocações diárias ao Hospital, não se mostraram disponíveis para prestar, de momento, qualquer esclarecimento adicional sobre o estado de saúde do filho.