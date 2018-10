Catarina Silva Hoje às 21:54 Facebook

Um homem, de 31 anos, morreu, este sábado à tarde, num despiste de moto, em Oliveira de Azeméis.

O acidente ocorreu cerca das 17.30 horas.

No local, estiveram a GNR, três veículos dos Bombeiros com oito operacionais e a VMER da Feira que transportou o corpo para o Instituto de Medicina Legal do Hospital S. Sebastião.