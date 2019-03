Moram na mesma casa mas votam em concelhos diferentes

Catarina Silva Hoje às 10:00 Facebook

"O meu pai sempre me disse que quem nasce do caminho para baixo é de Vale de Cambra, e os que nascem para cima são de Oliveira de Azeméis. Há mais de 50 anos que o caminho faz a divisão".

Carlos Soares, 62 anos, vive no lugar de Teamonde, onde a fronteira entre a freguesia de Carregosa, Oliveira de Azeméis, e a de Vila Chã, Vale de Cambra, nunca foi clara. O imbróglio dos limites é tão dúbio que no cartão de cidadão a sua morada é Vale de Cambra e a da mulher é Oliveira de Azeméis.

A Rua do Limite dividia as duas freguesias há décadas, num acordo de cavalheiros entre juntas. Por isso, Carlos sempre foi carregosense, mas quando construiu casa teve de a licenciar em Vale de Cambra. "A casa do meu pai fica paredes meias e está licenciada por Azeméis", diz, apontando para o outro lado da rua: "Esta em frente pertence a Oliveira de Azeméis. Aqui fomos sempre de Carregosa. Até o número da minha porta é de Carregosa". A confusão chegou a obrigar o seu pai a pagar IMI nos dois municípios.