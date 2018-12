Morreu o ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis Ápio Assunção

Salomão Rodrigues Hoje às 14:50 Facebook

Morreu, na manhã deste domingo, o ex-presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Ápio Assunção. Natural da freguesia de Pinheiro da Bemposta, o autarca contava com 71 anos.

Ápio Assunção exerceu a profissão de gestor de empresa, foi presidente da Comissão Política do PSD de Oliveira de Azeméis, desempenhou funções públicas enquanto presidente da Junta de Freguesia do Pinheiro da Bemposta entre 1979 e 1997.

Mais tarde, entre 1997 e 2001, foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal onde acabaria por ser presidente durante dois mandatos, entre 2001 e 2009.

Foi também presidente de diversas associações como a Banda de Música do Pinheiro e o Futebol Clube Pinheirense, para além de ter desempenhado o cargo de presidente da Assembleia Geral da União Desportiva Oliveirense. Esteve, ainda, na fundação do Centro Paroquial do Pinheiro da Bemposta.

Os seus mandatos autárquicos ficaram marcados pela criação do gabinete de apoio ao munícipe, implementou o plano oficial de contabilidade das autarquias locais, procedeu à modernização dos serviços da Câmara, contribuiu para a promoção da ação social e atividades escolares.

Ampliou a rede de saneamento e água. Na rede viária apostou na construção de vários troços da via do Nordeste, ligação da cidade à zona norte do concelho.

Foram construídos vários edifícios escolares e a Biblioteca Municipal, piscinas municipais, centro lúdico e completada a rede de polidesportivos nas freguesias do concelho.

Esteve envolvido na construção do canil municipal e procedeu à revisão do Plano Diretor Municipal.