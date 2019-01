Vouguinha até ao Porto será realidade em 2025

Catarina Silva Hoje às 14:56 Facebook

Governo reserva 75 milhões para requalificação da linha, executada a partir de 2021. Serviço estará encerrado ao público durante as obras.

Daqui a seis anos, se entrarmos no comboio em Oliveira de Azeméis poderemos levar pouco mais de meia hora a chegar ao Porto. A Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) viu, finalmente, ser incluída no Programa Nacional de Investimentos (PNI) a requalificação da Linha do Vouga entre Espinho e Oliveira de Azeméis. Há 75 milhões previstos para a obra, para fazer entre 2021 e 2025.

Ontem, o Vouguinha devia ter chegado às 14.55 horas à estação de S. João da Madeira. Mas só arrancou já o relógio marcava quase 15.30. Sandra Santos apanha-o uma vez por semana. "Quando ando no Vouguinha não posso fazer planos". Ia para Espinho, onde ainda teria que fazer uma caminhada para apanhar o comboio Urbano. "Já nem conto o tempo que levo. O comboio anda quase parado. Um comboio mais rápido e que chegue ao Porto será muito bom". O sonho, já antigo, está prestes a tornar-se realidade. "Teremos a linha reconvertida em 2025, o que permitirá reduzir substancialmente o tempo de percurso", explica Joaquim Jorge, presidente da AMTSM.