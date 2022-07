Matosinhos reacende acordo de geminação com município galego

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, recebeu nesta quinta-feira o homólogo de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, e o subdiretor do AECT da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal, Xosé Lago, para reativar o acordo de geminação entre ambos municípios e definir um plano de desenvolvimento turístico a partir do projeto "O mar que nos une". Aprovado recentemente pela Comissão Europeia, com apoio da AECT, no âmbito do programa "Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores".

Os dois municípios, situados na franja litoral da eurorregião Galicia - Norte de Portugal, são geminados desde os anos 50 e vão colaborar "intensamente e definir um plano de desenvolvimento turístico partilhado, após a aprovação do novo projeto europeu", "Mar que nos une", com o apoio do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal no âmbito da convocatória do programa CERV (Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores), disse fonte da Câmara de Matosinhos.

No encontro institucional e na posterior reunião técnica entre as equipas dos concelhos e do AECT, "foi definido um intenso programa de atividades a realizar este ano, em Matosinhos, com a participação ativa do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia - Norte de Portugal e do concelho galego", acrescentou a fonte.

O projeto "O Mar que nos Une" foi recentemente aprovado pela Comissão Europeia, no âmbito do programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores, destinado a financiar a reaproximação de ambos os municípios através de um programa conjunto de atividades a realizar durante 2022, em Matosinhos, com a participação de várias instituições, associações e cidadãos de Matosinhos e de Vilagarcía de Arousa.