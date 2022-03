Mercado à Moda Antiga em Oliveira de Azeméis não se realiza este ano

A edição deste ano do Mercado à Moda Antiga de Oliveira de Azeméis não se vai realizar. A decisão é justificada com o facto de a pandemia de covid-19 não ter permitido a reorganização atempada do movimento associativo.

A Câmara Municipal esclarece que a decisão foi tomada após uma reunião entre a autarquia e o movimento associativo e a Federação das Associações do Município de Oliveira de Azeméis (FAMOA).

"As associações presentes consideraram não existir condições para realizar o evento tendo em conta que, devido à crise pandémica, só agora o movimento associativo se começou a reorganizar".

As associações participantes na reunião tiveram em conta as insuficientes condições operacionais do próprio movimento associativo "devido à paragem forçada da sua atividade por força da covid-19" e, "às exigências de condições higiénico-sanitárias que poderiam descaracterizar o evento e a perda da sua identidade", entre outros motivos.

Consideraram, ainda, que as restrições impostas em termos de higienização das louças e dos espaços implicariam o uso de materiais descartáveis, "que colocariam em risco a genuinidade do evento, e a utilização de equipamentos (máquinas de lavar, esquentadores, frigoríficos...) criando problemas de espaço às associações".

O tempo para as associações se adaptarem a estas novas regras foi, por isso, considerado "escasso", e que as mesmas implicariam um aumento das despesas "numa altura em que as associações atravessaram uma fase de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia".

"A decisão de não realizarmos este ano o Mercado à Moda Antiga foi baseada na opinião generalizada das associações", reiterou o presidente da autarquia, Joaquim Jorge, lembrando que as associações começaram já a preparar a edição do próximo ano "que será, certamente, um enorme sucesso e um momento marcante do orgulho oliveirense".