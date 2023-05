Mercado à moda antiga espera 50 mil visitantes em Oliveira de Azeméis

O Mercado à Moda Antiga, que arrancou, este sábado de manhã, no centro histórico de Oliveira de Azeméis e que recria a antiga feira da Praça dos Vales, que se realizou entre os séculos XIX e XX, conta atrair cerca de 50 mil visitantes

Esta manhã, ao longo da sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge, mostrou convicção em conseguir alcançar esse número de visitantes, referindo-se ao "regresso em grande" do "maior evento cultural do concelho", depois da paragem forçada de três anos devido à pandemia.

"Oliveira de Azeméis tem capacidade para grandes realizações", adiantou, na sessão em que, como previsto, foram homenageadas as padeiras de Ul.

Lurdes Resende, responsável pela Associação de Produtores de Pão de Ul, referiu que o evento "honra" as tradições do concelho e "a história de vida dos antepassados".

O Marcado à Moda Antiga, com um orçamento de 65 mil euros, conta com cerca de 2000 figurantes, das associações concelhias e com diversos artesãos.

Há tabernas, espaços de restauração, bancas de venda de fruta e produtos hortícolas. Termina ao final da tarde deste domingo.