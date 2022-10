Mercado à Moda Antiga regressa a Oliveira de Azeméis em maio de 2023

O "Mercado à Moda Antiga", evento que recria os costumes e formas do comércio de feira do final do século XIX, início do século XX, regressa a Oliveira de Azeméis de 20 e 21 de maio do próximo ano. A autarquia vai homenagear os padeiros e padeiras do Pão de Ul.

A desenvolver-se ao longo de uma área de quase 40 mil metros quadrados, no centro histórico da cidade de Oliveira de Azeméis, o Mercado à Moda Antiga terá como tema os "Padeiros e Padeiras de Ul". Mais uma vez, o evento converge sobre a recriação da feira que se realizava na designada "Praça dos Vales", os seus vendedores e respetivos produtos que eram recolhidos das suas terras.

Também a gastronomia e os artesãos serão uma das presenças obrigatórias neste evento que, ao longo dos anos, tem atraído milhares de visitantes.

Um total de 90 associações, 70 artesãos e de mais de dois mil figurantes darão vida à edição do próximo ano.

Na apresentação do evento, o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge, deu a conhecer a iniciativa "Pão de Ul - Uma Profissão com História", que irá ter início no final de dezembro e se prolongará por 26 semanas.

A vida e trabalho dos padeiros e padeiras do Pão de Ul vão ser destacados nas redes sociais e nas plataformas online da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

O autarca esclareceu que foi efetuada recolha histórica e documental, com entrevistas, vídeos e notas biográficas, sobre as 26 pessoas que produzem o pão de Ul. "Vamos contar as vossas histórias de vida", explicou Joaquim Jorge perante as padeiras e padeiros de Ul presentes na conferência de Imprensa.

Joaquim Jorge conta, ainda, com a iniciativa, divulgar "a qualidade" do pão de Ul e "sensibilizar os jovens" para esta profissão.

Ao longo das 26 semanas será dado destaque a um padeiro ou padeira. Em outubro de 2023, será realizada uma exposição e editado um livro com conhecimentos sobre os padeiros e padeiras.