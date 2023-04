Motociclista morreu em despiste no dia do aniversário

Um motociclista de 38 anos morreu, na noite de sábado, em consequência de um despiste na freguesia de Nogueira do Cravo, em Oliveira de Azeméis. A vítima festejava o aniversário no dia do fatídico acidente.

Nilton Jony Silva Gomes, natural de Arada, concelho de Ovar, terá estado durante a tarde com os amigos a festejar o seu aniversário.

Pelas 20.30 horas, quando fazia o percurso de regresso a casa, perdeu o controlo da moto na Estrada Nacional 227, numa das rotundas da Avenida dos Descobrimentos, na freguesia de Nogueira.

O socorro foi de imediato desencadeado para o local, com os bombeiros de Fajões, INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Oliveira de Azeméis. Apesar das tentativas para tentar salvar o malogrado motociclista, tal não foi possível.

O óbito de Nilton Gomes acabaria por ser declarado ali mesmo e o corpo removido para o gabinete do instituto de medicina legal, no Hospital S. Sebastião, na Feira.

A morte deste motociclista resultou em consternação generalizada, com os amigos a manifestarem a sua dor nas redes sociais, lembrando o facto de a morte ter ocorrido precisamente no dia do seu 38 aniversário.

"Ganhaste asas de anjo, meu amigo no dia de aniversário", comentava um dos colegas numa das redes sociais.

A GNR esteve no local com uma equipa do NICAV, Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação