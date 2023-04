Motociclista que morreu em despiste tinha dois filhos menores

Um motociclista de 38 anos morreu, na noite de sábado, após o despiste do veículo de duas rodas na freguesia de Nogueira do Cravo, em Oliveira de Azeméis. A vítima festejava o seu aniversário no dia do fatídico acidente. Tinha dois filhos, de 12 e três anos.

Nilton Jony Silva Gomes, natural de Arada, Ovar, onde vivia, terá estado durante a tarde com amigos a festejar o seu aniversário. Pelas 20.30 horas, quando fazia o percurso de regresso à habitação, perdeu o controlo da moto na Estrada Nacional 227, numa das rotundas da Avenida dos Descobrimentos, na freguesia de Nogueira.

"O Nilton era um miúdo humilde, educado, trabalhador, amava e fazia tudo pelos seus filhos... não sei o que dizer mais", referiu, ao JN, Duarte Costa, amigo da vítima.