Mulher encontrada morta dentro de carro em Oliveira de Azeméis

Uma mulher, com cerca de 40 anos, foi encontrada sem vida, na tarde desta quarta-feira, dentro de uma viatura em Oliveira de Azeméis. As autoridades investigam as causas que possam estar na origem da morte.

A mulher encontrava-se no interior de um veículo ligeiro que estava estacionado na zona industrial da Freguesia de Loureiro, desde ontem.

Os bombeiros de Oliveira de Azeméis foram chamados ao local, assim como as autoridades.

O JN apurou que não há, numa primeira análise, indícios de agressões ou outros sinais que apontem para crime. Contudo, as autoridades estão no local a proceder à recolha de elementos que possam aferir as causas do óbito.