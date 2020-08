Nossa Senhora de La Salette percorre Oliveira de Azeméis em viatura dos bombeiros

Salomão Rodrigues Hoje às 00:43 Facebook

A imagem de Nossa Senhora de La Salette percorre, esta tarde, as ruas de Oliveira de Azeméis transportada numa viatura dos bombeiros. A Procissão do Triunfo, momento alto das Festas de La Salette, fica sem o habitual acompanhamento apeado da população devido à pandemia de Covid-19.

As Festas de La Salette iniciaram-se, este domingo, em Oliveira de Azeméis, sem o programa de animação habitual, ainda que esteja permitida a venda ambulante no núcleo central do parque e esteja previsto o lançamento de fogo-de-artifício no dia nove, caso não existam limitações legais.

Desde as 18 horas, a população assistiu à passagem da imagem de Nossa senhora de La Salette na Procissão do Triunfo com o transporte a ser feito numa viatura dos bombeiros de Oliveira de Azeméis.

"Apesar do quadro de contingência e em total respeito pelas orientações da Direção Geral da Saúde a população oliveirense não deixará de manifestar a sua profunda religiosidade e devoção à Nossa Senhora de La Salette", afirmou o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge.