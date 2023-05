Oliveira de Azeméis com Polícia Municipal em 2024

Oliveira de Azeméis vai ter polícia municipal a partir do próximo ano. Um total de 15 agentes vão fazer parte do contingente que vai efetuar ações em todo concelho que passam pela fiscalização de obras e até dos animais que circulam na via pública.

A Câmara está já a elaborar o regulamento de organização e funcionamento do Serviço de Polícia Municipal, que será depois submetido a consulta pública. "Queremos reforçar a segurança do espaço público, num regime de complementaridade com o trabalho que é desenvolvido pelas forças de autoridade e ter uma fiscalização mais efetiva. No nosso concelho, temos apenas a GNR e os seus três postos", justificou, ao JN, o presidente da Autarquia.

Joaquim Jorge refere que os novos efetivos da polícia municipal irão reforçar a disponibilidade de "recursos humanos que complementam e ajudam no trabalho de fiscalização, policiamento e monitorização que é preciso ser feito pelas forças da autoridade".