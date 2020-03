Oliveira de Azeméis fecha equipamentos e cancela eventos

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis anunciou esta tarde o encerramento de todos os seus equipamentos desportivos, cancelando também os eventos promovidos pela autarquia e restringindo a acesso a serviços camarários apenas a casos inadiáveis.

Segundo essa autarquia do distrito de Aveiro, a medida entra em vigor esta quarta-feira e não tem data de término, mas resulta de "um esforço conjunto de contenção de propagação do Covid-19", pelo que, "até informação em contrário, serão cancelados todos os eventos municipais e encerrados os equipamentos Pavilhão Municipal António Costeira, Piscinas Municipais de Oliveira de Azeméis e Complexo Desportivo de Jogos de Cucujães".

Entre os eventos cancelados incluem-se encenações de teatro nas freguesias de Loureiro e São Roque, ações lúdicas no Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor, um convívio de dança em Macieira de Sarnes, oficinas do serviço educativo do Arquivo Municipal, uma visita de turismo sénior ao Museu do Carro Elétrico do Porto, ateliês infantis no Centro Lúdico, o espetáculo "Rouxinol Faduncho " no cinema da Praça da Cidade, o 18.º Raid TT Caima Radical, a VII Rota do Moleiro em Ciclismo e ainda concertos, sessões de leitura e oficinas na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

No mesmo sentido, a Câmara informa que os serviços de atendimento ao munícipe se manterão "para já em funcionamento", mas apela à população para que apenas recorra aos mesmos "em casos que não sejam passíveis de adiamento".