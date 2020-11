Oliveira de Azeméis fecha parques, piscinas e suspende eventos culturais

Catarina Silva Hoje às 14:16 Facebook

O município de Oliveira de Azeméis decidiu fechar parques, piscinas, biblioteca e suspender atividades desportivas e eventos culturais, na sequência do aumento do número de casos de covid-19 no concelho, considerado de risco muito elevado pelo Governo.

De acordo com o despacho assinado na quarta-feira pelo presidente da Câmara Joaquim Jorge, a medida prende-se com "a necessidade de prevenir riscos coletivos". O documento mantém a autorização para realizar feiras e mercados de levante.

Esta quinta-feira, pelo concelho, já estão vedados bancos e mesas em espaços públicos, o skate park, campos de basquetebol e equipamentos similares. As casas de banho públicas foram encerradas, assim como as piscinas municipais, que fecharam para aulas e atividades abertas à população em geral, à exceção de treinos para competições desportivas.

Todas as atividades desportivas promovidas pelo Município foram suspensas, assim como passeios organizados pela Câmara ou Juntas de Freguesia e visitas de estudo. Serviços como a Biblioteca Municipal, a Loja Interativa de Turismo ou a Casa Museu Ferreira de Castro estão já de portas fechadas.

Até dia 30 deste mês, está também suspenso o agendamento de novos eventos culturais cuja promoção esteja ao encargo da Câmara, nomeadamente concertos, teatro ou conferências.

No que toca a funerais, Oliveira de Azeméis restringiu a participação apenas aos familiares.

A Autarquia também ativou um serviço de estafetas, com recursos humanos da Câmara e instituições concelhias, para auxiliar pessoas idosas, no sentido de evitar que se desloquem para a compra de alimentos ou medicação.