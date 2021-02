Oliveira de Azeméis vai homenagear profissionais de saúde e vítimas da covid

Salomão Rodrigues Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma faixa que será colocada, no próximo dia 2 de março, no edifício da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, irá homenagear todos os profissionais de saúde ligados ao combate da covid-19. A iniciativa da autarquia vai também lembrar as vítimas da pandemia.

A homenagem ocorre no dia em que se assinala um ano de pandemia em Portugal - os primeiros casos positivos foram confirmados a 2 de março de 2020 - e envolve a colocação de uma faixa no edifício da Câmara contendo uma mensagem e o agradecimento a todos os profissionais que trabalham na linha da frente.

Segue-se a colocação da bandeira do município a meia haste (9 horas) e um minuto de silêncio pelas vítimas da doença, pelas 10 horas, no Largo da República. A iniciativa será transmitida nas redes sociais e seguido de uma largada de balões brancos biodegradáveis.

A homenagem inclui também, às 18 horas, a colocação de velas nos edifícios públicos.

"Esta iniciativa pretende reconhecer o esforço notável dos profissionais de saúde neste combate difícil bem como homenagear todas as vítimas da covid-19", justifica o presidente da Câmara, Joaquim Jorge.

O autarca apela para que os oliveirenses se associem ao minuto de silêncio pelas vítimas e profissionais de saúde e coloquem uma vela nas suas casas, num gesto claro de solidariedade.