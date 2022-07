Pulseiras feitas por Martim espalham "superpoderes"

Menino de Oliveira de Azeméis está no IPO do Porto e começou a fazer e a oferecer um amuleto a outras crianças para lhes dar coragem. Teve tanta repercussão que já há encomendas.

Primeiro foram as enfermeiras da Pediatria do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto que receberam as pulseiras feitas por Martim, 11 anos, de Oliveira de Azeméis, internado nesta unidade desde o início do ano, como forma de gratidão. Depois, foi o pequeno Pedro Afonso, de quatro anos, que testemunhou que a pulseira que passou a usar deu-lhe a coragem para ser forte e não sentir dor quando teve de ir fazer análises.

Desde então, Martim, que conta com a ajuda da mãe Carla, de 39 anos, não tem mãos a medir para as encomendas e os dias passados no isolamento do IPO "acabam por ser mais felizes, por toda a gratidão e amor recebido", contou ao JN Carla Silva.