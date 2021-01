Refugiados iraquianos em risco de ficar sem teto

Ana Correia Costa Hoje às 09:14 Facebook

Sem rendimentos nem outro sítio para ficar, a família de Wameedh - a mulher e os três filhos menores, entre os 12 e os 16 anos - foi instada pela Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis, que lhe dava apoio, a abandonar no início deste mês o imóvel da instituição onde reside desde julho de 2019, quando chegou a Portugal.

Oriundos do Iraque, estão entre as 76 famílias de refugiados acolhidas pelo Estado português ao abrigo do Programa de Reinstalação em países da União Europeia, mas o processo de integração não teve sucesso e o casal não tem recursos próprios para sobreviver.

Quando, no passado dia 3, findou o programa de acompanhamento em que o agregado familiar estava inserido, Wameedh Alzurfi, de 42 anos, e a mulher, Maysaa, um ano mais nova, perderam o chão: pressionados para abandonar a habitação, ficaram também sem o subsídio mensal de 760 euros e sem o abastecimento de gás na casa, deixando de poder usar o esquentador e o fogão. "Eles nem sequer sabem para onde hão de virar-se", lamenta Helena Castro, cujo marido, Fadhil Almasoodi, soube da situação dos conterrâneos pelas redes sociais. Juntos, decidiram ajudar a família.