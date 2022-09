Um sexagenário foi encontrado morto numa fábrica em Oliveira de Azeméis. A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

O homem, que estava dado como desaparecido desde o passado sábado, foi encontrado no interior de uma fábrica na freguesia de Cesar, onde pernoitava com autorização do proprietário.

O caso foi entregue à PJ do Porto que, numa primeira análise, não terá encontrado indícios de crime.