Universidade de Aveiro quer campus em Oliveira de Azeméis

Novo campus universitário de 50 milhões de euros deverá surgir em Oliveira de Azeméis

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Universidade de Aveiro UA) anunciaram, esta terça-feira, que vão preparar uma candidatura a fundos comunitários para a construção de um novo campus universitário no concelho oliveirense.

A futura estrutura universitária é apresentada como a resposta necessária às crescentes solicitações do tecido empresarial ao atual polo da UA em Oliveira de Azeméis - a Escola superior Aveiro Norte (ESAN) - que se revela exígua para as necessidades presentes.

O novo campus tem um orçamento avaliado em 50 milhões de euros, constituído por 10 edifícios, será submetido a uma candidatura no âmbito dos fundos comunitários 2030.

Este anúncio contou com a presença do presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, o reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira e do presidente da CCDRN, António Cunha.