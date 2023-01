Colisão entre quatro veículos na A1 causa três feridos em Oliveira do Bairro

Acidente ao início da noite desta quarta-feira obrigou ao corte da autoestrada A1, na zona de Oiã, Oliveira do Bairro.

Uma colisão entre quatro veículos, esta quarta-feira, pelas 20.58, na A1, na zona de Oiã, Oliveira do Bairro, causou ferimentos graves numa pessoa e leves em outras duas. Devido ao acidente, o trânsito naquela autoestrada, no sentido sul-norte, esteve cortado.



Após a reabertura da via, a circulação automóvel ainda se mantém condicionada, enquanto decorrem os trabalhos de limpeza da estrada. Ao local acorreram os bombeiros da Mealhada e os da Pampilhosa, elementos da Brisa, assim como uma patrulha da GNR, que vai investigar as causas do acidente.