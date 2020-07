Desempregado ateou 10 fogos em Oliveira do Bairro para satisfação pessoal

Hoje às 18:48 Facebook

Os incêndios começaram a surgir no dia 8 deste mês. A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a detenção do homem, de 28 anos, que terá ateado pelo menos dez fogos, na localidade de Mamarrosa, concelho de Oliveira do Bairro, Aveiro.

O alegado incendiário é desempregado e terá atuado "num quadro de distúrbios psiquiátricos, revelando uma propensão para a repetição do comportamento incendiário, atividade que lhe proporciona alguma satisfação pessoal", revela a PJ.

A detenção, fora de flagrante delito, ocorreu na passada quarta-feira e foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ.

