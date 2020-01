Despiste provoca colisão na A1. Não há feridos

JN Hoje às 00:10 Facebook

Um veículo despistou-se na A1, na noite desta quinta-feira, tendo colidido com um outro que seguia atrás, na zona de Oliveira do Bairro. O acidente, que provocou dois feridos ligeiros que não necessitaram de hospitalização, não provocou o corte da circulação da via.

O acidente ocorreu pelas 23.20 horas, ao quilómetro 225 da A1, perto de Oliveira do Bairro, no sentido Sul - Norte, segundo informação do Comando Nacional da GNR.

Uma viatura ligeira começou por se despistar naquela via, tendo um segundo veículo colidido com o primeiro. Como ficaram acostadas, não houve necessidade de interromper a circulação na zona.