Diferendo entre proprietário e Câmara de Oliveira do Bairro trava parque de Oiã

Família que cedeu terreno para a obra diz que o muro construído não salvaguarda privacidade da casa.

As obras do Parque Urbano de Oiã, em Oliveira do Bairro, estão paradas há cerca de um ano devido a um diferendo entre um proprietário que cedeu terreno para a obra e a Câmara. O caso deverá avançar para tribunal.

A autarquia construiu um muro com 1,80 metros, o máximo permitido pelo Plano Diretor Municipal (PDM), para separar a habitação da família de Marco Espinhal do futuro parque, mas os proprietários entendem que não é suficiente para garantir a privacidade de uma janela da casa de banho e a segurança em geral. Isto porque a cota usada para calcular a altura do muro foi a da estrada e não a da calçada que existia junto à casa antes de o terreno ter sido rebaixado, que era cerca de 45 centímetros mais alta.