Um camião com a báscula aberta embateu, esta terça-feira, num viaduto na A1, na zona de Oiã, Oliveira do Bairro, no sentido norte-sul.

Do acidente, não resultaram feridos, mas destroços ficaram espalhados pela estrada. A via encontra-se cortada no sentido norte-sul, para remoção do veículo.