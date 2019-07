Ciclista de 71 anos em estado grave após ser colhido por carro

Zulay Costa Hoje às 10:12 Facebook

Um homem de 71 anos ficou ferido com gravidade, na manhã desta segunda-feira, poucos minutos antes das 8 horas, ao ser colhido por um carro, em Águas Boas, Oiã, Oliveira do Bairro.

O homem ia de bicicleta e, segundo diversos populares, aparentemente terá tentado atravessar a via, para ir em direção a casa. Um carro que seguia no sentido Palhaça/Oiã, apanhou-o e projetou-o alguns metros na estrada.



A vítima entrou em paragem cardio-respiratoria e foi assistida no local, por meios do INEM e bombeiros de Oliveira do Bairro, sendo que depois foi transportado ao hospital de Coimbra