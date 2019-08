Duas mortes por picadas de vespa ou abelha na Bairrada

Salomé Filipe Hoje às 13:18 Facebook

Duas pessoas morreram, esta semana, na zona da Bairrada, depois de serem picadas por vespas ou abelhas. Na sexta-feira, Acácio Vela, de 79 anos, perdeu a vida no quintal de casa, depois de ter sido picado, em várias zonas do corpo, em Oliveira do Bairro. Já na quarta-feira, em Cantanhede, outro homem, de 53 anos, tinha morrido na sequência de picadas de vespas ou abelhas.

Acácio Vela estaria no quintal de casa, onde ocupava o tempo na agricultura, quando foi picado em várias zonas do corpo. Quando os bombeiros chegaram, depois de um familiar do idoso ter dado o alerta, encontraram-no ainda com vida. Mas, apesar dos esforços da equipa de socorro, Acácio acabaria por falecer, pouco depois, não dando tempo de ser transportado ao hospital.

Segundo confirmaram ao JN fontes dos bombeiros e da Junta de Freguesia, as suspeitam recaíam para as picadas terem sido provocadas por vespas-asiáticas (velutinas). No entanto, apenas a autópsia poderá esclarecer as causas da morte.

