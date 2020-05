Mais de 70 mil em risco de ficar sem recolha de lixo

Zulay Costa Hoje às 13:25 Facebook

Luságua deixa serviço em Albergaria e Oliveira do Bairro no final do mês. Vagos, que também rescindiu contrato por insatisfação, negoceia alternativa.

A Luságua vai deixar de recolher resíduos urbanos em Albergaria e Oliveira do Bairro no final deste mês, deixando os municípios, que rescindiram com a empresa mas ainda não encontraram novo operador, a braços com o problema.

Em Vagos, apesar de a Câmara também ter rescindido, a Luságua "continua a assegurar a prestação de serviços" durante mais algum tempo, porque "a autarquia manifestou a intenção de estudar uma alternativa temporária", referiu a empresa. Ao todo são cerca de 71 mil os residentes dos três municípios que, para já, não sabem quem vai recolher o lixo a partir de junho.