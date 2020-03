Oliveira do Bairro e Murtosa confirmam dois mortos por Covid-19

JN Ontem às 23:33 Facebook

As autarquias de Oliveira do Bairro e de Murtosa, no distrito de Aveiro, confirmaram esta terça-feira à noite as primeiras mortes pelo novo coronavírus.

A notícia foi avançada pelos dois municípios através da rede social Facebook.

"Neste dia, há a lamentar o falecimento de uma pessoa oriunda do nosso concelho, infetada com a Covid-19. Aproveitamos esta oportunidade para deixar as nossas sentidas condolências e uma palavra de solidariedade à família enlutada", pode ler-se na página da autarquia de Oliveira do Bairro.

Também a câmara de Murtosa esclareceu que, "segundo dados fornecidos pela Autoridade de Saúde, existem, até ao presente momento, no Concelho da Murtosa, 2 casos de infeção confirmados, encontrando-se 137 cidadãos sob vigilância ativa. Dos infetados há a lamentar 1 óbito".