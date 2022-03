Oliveira do Bairro vai ter curso em antiga cerâmica

Formação superior arranca em setembro e terá a duração de dois anos.

O município de Oliveira do Bairro, vai receber o curso Técnico Superior Profissional em Informática e Comunicação Organizacional, da Universidade de Aveiro (UA), a partir do ano letivo 2022/2023, informou a autarquia.

A formação arranca em setembro, na Cerâmica Rocha, uma antiga fábrica que foi requalificada e direcionada para atividades de cariz cultural e educativo. Terá a duração de dois anos, incluindo um semestre de estágio. Não confere grau.

O presidente da Câmara, Duarte Novo, congratulou-se com esta "vitória" e adiantou que o município e a UA já assinaram um protocolo de cooperação, de forma a "oficializar e reger a forma como as duas partes vão implementar essa oferta educativa". Em colaboração com a ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada, a Câmara também já garantiu "25 estágios em empresas" para os alunos.

Desenvolver concelho

Desde 2018 que a autarquia tem feito esforços para ter formação superior no concelho, contribuindo para adequar a "oferta formativa à necessidade das empresas". "Desde essa altura, conseguimos trazer para este espaço a 1.ª edição do curso "Tecnologia Cerâmica", promovido pela UA e pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, entre novembro de 2020 e abril de 2021", disse Duarte Novo.

Segue-se este curso superior, que poderá ter seguimento. Segundo o autarca, há a "possibilidade e intenção de renovarmos por mais dois, até 2026"