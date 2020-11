Pólo escolar em Oliveira do Bairro encerra devido à covid-19 

Zulay Costa Hoje às 20:54 Facebook

A Câmara de Oliveira do Bairro anunciou, este domingo, que o pólo escolar da Palhaça irá encerrar esta segunda-feira, na "sequência do aumento do número de infetados entre a comunidade escolar" com covid-19.

O estabelecimento de ensino fecha temporariamente e reabrirá quando houver "indicação das autoridades de saúde". "O Município e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, em conjunto com as autoridades de saúde, continuam a trabalhar em conjunto para salvaguardar a saúde e segurança das nossas crianças, assim como de toda a comunidade", assegura a autarquia numa publicação no Facebook.

No pólo escolar da Palhaça há 16 alunos, um docente e dois funcionários infetados com covid-19, de acordo com dados disponibilizados pelo agrupamento. Há mais quatro casos de alunos infetados na Escola Báscia Dr. Acácio Azevedo, dois casos na Escola Básica de Oliveira do Bairro, dois na Secundária de Oliveira do Bairro, um na Escola Básica Dr. Fernando Peixinho e outro na Escola Básica O. Poente. Há, ainda, 109 alunos, dois professores e um funcionário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro em isolamento preventivo. Os alunos infetados ou em isolamento "estão em ensino à distância", escreve o agrupamento.