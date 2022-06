Tentam vender ecopontos que Câmara de Oliveira do Bairro oferece

Há quem esteja a fazer passar-se por colaboradores do Município de Oliveira do Bairro e a tentar vender os ecopontos que a Câmara está a distribuir desde 7 de abril de 2021, gratuitamente, junto dos residentes em moradias no concelho.

A distribuição os recipientes insere-se no âmbito do projeto "Separar para mais reciclar". Anteontem, chegaram duas queixas à autarquia sobre essa tentativa de burla.

Até à data já há mais de 3400 oliveirenses a usufruir da recolha de resíduos porta a porta. A edilidade espera conseguir a adesão dos cerca de oito mil residentes em moradias a este projeto.

Reticente com as recentes denúncias, a Autarquia de Oliveira do Bairro adiantou que os colaboradores municipais que se deslocam às casas têm de se identificar perante os moradores.

Após uma breve apresentação do projeto aos munícipes, os colaboradores dispõem-se a entregar os referidos ecopontos, sem cobrar nada.

Perante as suspeitas, o Município pede atenção e, caso alguém seja vítima de uma tentativa de burla, contacte os serviços da Câmara ou a GNR.