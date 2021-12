Zulay Costa Hoje às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, esta quinta-feira, na sequência da colisão entre o motociclo elétrico que conduzia e um carro, na Estrada Nacional 235, em Silveiro, Oiã, Oliveira do Bairro.

O alerta para o choque foi dado pelas 19.20 horas. O condutor do motociclo, um homem de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A condutora do ligeiro sofreu ferimentos leves.

Para o local foram deslocados meios da VMER, bombeiros de Oliveira do Bairro e GNR.