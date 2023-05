Xutos, Mariza, Nininho e Bettencourt em Oliveira do Bairro

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

Previsão de 50 mil visitantes na ExpoBairrada, entre 5 e 9 de julho

A Câmara de Oliveira do Bairro revelou esta quarta-feira esperar que passem cerca de "50 mil pessoas" pela ExpoBairrada, um certame que se realiza de 5 a 9 de julho e no qual atuarão Mariza, Xutos & Pontapés, Tiago Bettencourt e Nininho Maia, entre outros, referiu o vice-presidente da autarquia, Jorge Pato.

"Voltamos a ter as principais empresas do concelho no pavilhão, voltamos a ter um programa musical atrativo e voltamos a ter uma dúzia de restaurantes que são basicamente explorados pelas associações do concelho", informou. Segundo o autarca repete-se também a presença "das tasquinhas e dos divertimentos", bem como a tenda de espumantes da Bairrada.

O cartaz musical inclui Nininho Vaz Maia e Mizzy Miles (dia 5), Chico da Tina e Lon3R Jhony (6), Marisa e Putzgrilla (7), Xutos & Pontapés e Smell"s Like 90"s (8) e Tiago Bettencourt com a União Filarmónica do Troviscal (9).

A Expobairrada vai decorrer no Espaço Inovação e os bilhetes vão custar 2,5 euros por dia, de 5 a 8, sendo o dia 9 de julho de entrada gratuita. Os visitantes têm ainda a opção de adquirir um bilhete de passe geral, com acesso diário, pelo preço de 7,5 euros.