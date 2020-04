Agente da PSP de Ovar infetado com Covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 20:12 Facebook

Um elemento da PSP de Ovar deu positivo no teste ao Covid-19. É o primeiro caso registado entre os elementos desta força policial destacada no cerco sanitário do concelho vareiro.

O JN apurou que se trata de um agente com cerca de 40 anos, cujo resultado do teste foi esta quarta-feira conhecido.

Os restantes elementos da PSP, que tem um dispositivo de cerca de 60 homens no terreno, serão gradualmente sujeitos aos testes de despistagem.

Este primeiro caso positivo provocou natural apreensão entre os agentes que ali prestam serviço, mas a operacionalidade continua garantida.