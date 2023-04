Bombeiros localizam corpo perto do local onde desapareceu um jovem em Ovar

Os Bombeiros de Esmoriz localizaram um corpo em Ovar, perto da zona onde desapareceu um jovem de nacionalidade brasileira, na passada terça-feira.

Os Bombeiros de Esmoriz foram, esta tarde, alertados por um pescador, para a possibilidade de se encontrar um corpo a boiar no mar, na zona de Ovar, não muito longe do local onde desapareceu, no passado dia 18 de abril, um jovem de nacionalidade brasileira.

Os Bombeiros de Esmoriz apressaram-se para entrar na água, mas o corpo acabou por ser trazido pelas ondas até ao areal, onde foi recuperado.

Contactado pelo JN, o comandante dos Bombeiros de Esmoriz, Jacinto Reis Oliveira, confirmou que o corpo foi encontrado e que estão a tentar perceber se é Shelber Antunes, um jovem de nacionalidade brasileira, de 25 anos, desaparecido no mar da praia Velha, em Maceda, na passada terça-feira.