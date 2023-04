Buscas por banhista brasileiro em Ovar suspensas sem sucesso

Jovem de 25 anos entrou no mar na "praia Velha", em Maceda. Meios retomam ao local pela alvorada.

Já foram suspensas por hoje, sem sucesso, as buscas pelo jovem de nacionalidade brasileira, com 25 anos, que foi dado como desaparecido, esta terça-feira à tarde, cerca das 16.20 horas, na praia Velha, em Maceda, Ovar. Ao que tudo indica, o jovem estaria na praia com dois amigos, quando foi com um deles ao mar, ficando ambos em aflição. No entanto, o amigo viria a conseguir sair da água pelos próprios meios, ao contrário do dele, que deixou de ser avistado.

O alerta às autoridades surgiu por parte da pessoa que ficara no areal e que entrou em pânico ao ver os dois amigos, no mar, em aflição. Vítor Conceição Dias, comandante da Capitania do Porto de Aveiro, confirmou ao JN que as buscas - que chegaram a envolver 19 meios, entre aéreos marítimos e terrestres, e mais de 40 operacionais - foram suspensas ao pôr do sol, devido às fracas condições de visibilidade. "Serão retomadas com os primeiros alvores", afiançou o também responsável pela Polícia Marítima de Aveiro.

A vítima de pré-afogamento, após ter saído sozinho da água, acabou por ser transportada para o hospital, para ser observado e para receber apoio psicológico. No areal, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima e os psicólogos do INEM prestaram apoio ao terceiro membro do trio, o que havia dado o alerta, assim como a outros amigos que, entretanto, se deslocaram ao local onde decorreram as buscas.

Vítor Conceição Dias reiterou a mensagem que tem vindo a ser veiculada pela Autoridade Marítima Nacional: "Embora estejamos com dias de verão, o mar ainda está de inverno". "Às vezes por desconhecimento, principalmente por parte de pessoas que estão habituadas a águas mais calmas, as pessoas entram no mar a pensar que nada lhes vai acontecer. Mas o mar está com muita força", alertou o comandante da Capitania do Porto de Aveiro.