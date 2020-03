Câmara de Ovar isenta inquilinos de renda ao longo de três meses

Ovarl, 17/03/2020 - O Presidente da Câmara Municipal de Ovar reuniu esta tarde com todas as entidades publicas, devdo ao elevado numero de casos do corona virus, para decidirem se a cidade entra em estado de calamidade. Salvador Malheiro (Ivo Pereira/Global Imagens)

Foto: Ivo Pereira/Global Imagens

26 Março 2020