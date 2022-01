Carnaval cancelado: Ovar sem a "vitamina da alegria" que alimenta os negócios

Zulay Costa Ontem às 23:01 Facebook

Cafés, restaurantes e hotéis de Ovar contavam com festejos de Carnaval para superar dificuldades.

Paulo Figueiredo tem o desânimo estampado no rosto. O proprietário do bar Pedras, no centro de Ovar, que até faz parte do grupo carnavalesco Marados, contava com a celebração do entrudo para ultrapassar as dificuldades.

A época representava "cerca de 35% da faturação anual", era uma "maravilha", com o estabelecimento "sempre cheio, uma loucura", recorda Paulo, revelando que agora o bar está quase sempre vazio e os funcionários estão em "lay off". O restaurante que também explora está fechado e a discoteca só abre muito pontualmente.