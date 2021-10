Carnaval de Ovar regressa em 2022

JN/Agências Hoje às 19:25 Facebook

O município de Ovar anunciou, esta terça-feira, que já está a preparar com associações e grupos locais o programa de 2022 relativo ao Carnaval, que é o evento mais simbólico desse concelho do distrito de Aveiro.

"A Câmara Municipal de Ovar, os grupos [carnavalescos] e as escolas de samba decidiram avançar com os desfiles de Carnaval em 2022, nomeadamente com o desfile noturno das escolas de samba e os grandes corsos", anuncia esta terça-feira a autarquia em comunicado. "Atendendo à evolução da pandemia e ao Plano de Desconfinamento [nacional], creio que estamos em condições de avançar", especifica o vereador com a tutela do evento, Alexandre Rosas, citado no mesmo documento.

O anúncio resulta de uma "decisão concertada" em reunião entre os tradicionais intervenientes do Entrudo vareiro e foi aprovada "por maioria, havendo duas associações que ainda não tomaram uma posição" sobre o assunto.

Entretanto, a Câmara Municipal propõe-se começar a delinear o programa do evento - que costuma envolver pelo menos um mês de iniciativas de vária ordem - e irá também definir as condições de realização dessas ações, para depois divulgar o respetivo cartaz ainda em novembro deste ano.

Certo já é que "a programação e organização do evento será realizada em estreita articulação com a Autoridade de Saúde local, cumprindo todas as normas e regras aplicáveis" no contexto epidemiológico da covid-19.

Para Alexandre Rosas, comunidade vareira e população externa ao concelho podem assim contar com o regresso daquela que, sendo "a grande festa de Ovar", atrai em cada edição "milhares de pessoas" ao território, constituindo "um fator de atratividade" e de "dinamização da economia local".

O autarca admite que o evento venha a adotar um formato distinto do usual, mas defende: "Mesmo que não seja exatamente nos moldes habituais, espero que seja um Carnaval no qual o espírito de união, de parceria e de paixão pela folia seja o mote para promovermos um Carnaval em segurança".

O Carnaval de Ovar não se realizou este ano devido à pandemia.