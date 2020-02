CDS-PP questiona Governo sobre avanço do mar no Furadouro

Salomão Rodrigues Hoje às 17:14 Facebook

O CDS-PP vai questionar o Governo sobre a demora na concretização das obras de defesa costeira no Furadouro, Ovar. A aproximação do mar sobre o antigo aterro de Maceda é outra das preocupações apontadas.

O deputado do CDS-PP eleito pelo distrito de Aveiro, João Almeida, que visitou recentemente aquela zona costeira, afirmou, ao JN, que vai solicitar formalmente ao Governo informação sobre a calendarização das obras previstas para minimizar o avanço do mar.

"Vamos voltar a questionar o Ministério do Ambiente sobre a execução prática das obras. Mais um inverno, mais um ano que passou e a população do Furadouro continua a ter problemas constantes da invasão das águas em zonas residências e de comércio", disse João Almeida.

Lembrou que, apesar dos diversos anúncios sobre a obra, "continuamos a não ter no terreno qualquer obra feita".

Outra das preocupações prende-se com a aproximação das águas junto do antigo aterro de Maceda. "As águas estão cada vez mais próximas do aterro e isso leva-nos a ter preocupação sobre a possibilidade de um desastre ambiental significativo. A possibilidade de as águas chegarem ao aterro e levarem o lixo para o mar deve preocupar o Ministério do Ambiente".

"Não percebemos, porque é que ainda não foi tomada nenhuma iniciativa no sentido de evitar esta situação", acrescentou.