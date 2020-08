Cinco feridos em colisão entre duas viaturas ligeiras em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 22:11 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ao final da tarde desta segunda-feira, em Ovar, resultou em cinco pessoas feridas.

O acidente ocorreu pelas 18.30 horas, numa zona de cruzamento na Rua Machado Santos, tendo ficado feridos uma jovem de 14 anos, um homem de 30 anos e três mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos.

As vítimas foram assistidas no local e transportadas posteriormente pelos bombeiros de Ovar e de Esmoriz para o Hospital S. Sebastião, com ferimentos ligeiros.

A PSP esteve no local para apurar as causas do acidente.

A via esteve com o trânsito condicionado ao longo de uma hora.