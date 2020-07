Correios lentos em Ovar atrasam faturas e até vida política

Catarina Silva Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Cartas chegam fora do prazo em todo o concelho e queixas multiplicam-se. Autarquia promete expor caso à autoridade.

Os atrasos na correspondência em Ovar têm gerado longas filas à porta dos serviços de água ou eletricidade por quem recebe faturas com o prazo de pagamento já expirado. O problema estende-se a todo o concelho e já impediu deputados locais de marcarem presença nas assembleias de freguesia por não terem recebido, no correio, a convocatória a tempo. As queixas são tantas, que o Município vai fazer uma exposição à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Carlos Camoesas mora em Válega e recebeu, esta semana, "o molho mensal de cartas". "Recebi de uma só vez sete cartas. Vêm uma vez por mês. Em três das cartas o prazo limite para pagamento já tinha passado", conta. A fatura da água foi emitida a 25 de junho, chegou-lhe a 27 de julho. "Chegou mais de um mês depois, tentei ir ao multibanco pagar e já não deu". No mês passado, o mesmo tinha acontecido. "A culpa é de quem privatizou um serviço do Estado. Isto é incompetência dos CTT", queixa-se.