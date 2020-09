Dezenas de pessoas envolvidas em desacatos junto a bar de Esmoriz

Salomão Rodrigues Ontem às 23:01 Facebook

Dezenas de pessoas envolveram-se, este domingo à noite, em desacatos junto a um bar na praia de Esmoriz, em Ovar.

Tudo terá começado com um grupo vindo de Gaia, que terá provocado desacatos com a clientela de um bar, na marginal. Após as cenas de agressões, o grupo colocou-se em fuga. Testemunhas contam ao JN que a cidade de Esmoriz tem sido palco desacatos ou assaltados, numa altura em que ainda há muitos turistas.

Para a marginal de Esmoriz, onde esta noite se encontravam centenas de pessoas entre os passeios na marginal e os bares, foram ativadas diversas viaturas da GNR, bem como ambulâncias, já que há registo de, pelo menos, três feridos. Dois foram considerados feridos ligeiros, mas um inspirava um pouco mais de cuidados. Foram todos transportados para o Hospital de São Sebastião, na Feira.

A Guarda Nacional Republicana esteve no local com sete viaturas e os Bombeiros de Esmoriz com cinco, quatro ambulâncias e um carro de comando.