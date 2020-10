Dois homens feridos em despiste seguido de colisão na A29 em Ovar

Catarina Silva Hoje às 18:50, atualizado às 19:45 Facebook

Dois homens ficaram feridos - um deles está em estado grave - após um despiste seguido de colisão, este sábado, na A29, em Ovar, no sentido sul-norte.

O acidente aconteceu pelas 17 horas e ambas as vítimas foram transportadas para o hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.

O acidente envolveu dois veículos ligeiros, um deles de mercadorias, que seguiam no mesmo sentido, quando um deles se despistou e acabaram por colidir. Uma das vítimas ficou encarcerada e está em estado grave. A outra sofreu apenas ferimentos ligeiros.

No local, estão os Bombeiros de Ovar, com oito elementos, e os Bombeiros de Esmoriz, com cinco, apoiados por dois veículos de desencarceramento e uma ambulância. O INEM e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira também estiveram a prestar apoio, além da GNR de Ovar.

A via, no sentido sul-norte, está condicionada.