Dono de papelaria detém assaltante

O proprietário de uma papelaria do Furadouro, em Ovar, apanhou um indivíduo, esta sexta-feira de madrugada, que se preparava para fugir depois de ter efetuado um furto no interior do estabelecimento.

Cerca das 5 horas, o suspeito do assalto, um homem de 30 anos que transportava um saco, foi visto pelo proprietário, de 44 anos, a sair por uma janela da papelaria que tinha o vidro partido.

O dono do estabelecimento rapidamente conseguiu deter o assaltante, antes que conseguisse colocar-se em fuga, e reteve o mesmo até à chegada dos elementos da PSP.

Foi desta forma possível identificar o autor do furto e recuperar 19 maços de tabaco que este levava no saco e que retirou do estabelecimento.